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'in 'ı Poz Verirken Geriye İtmesi Tepkilere Yol Açtı

Ahlat Ağacı filminin oyuncuları Cannes'da aile pozu verdi. 'in, 'ı poz verirken geriye itmesi da özellikle kadın kullanıcıların tepkisine yol açtı.

Murat Cemcirden büyük ayıp!

2014 yapımı Kış Uykusu ile Cannes'a damga vuran , bu yıl yeni filmi Ahlat Ağacı ile Croisette'e geri döndü.

Festivale kabul süreci oldukça sancılı geçip Ana Yarışma bölümüne sonradan dahil edilen film, dün akşam seçkinin son filmi olarak dünya prömiyerini yaptı.

KIRMIZI HALIDA POZ VERDİ
Filmin yönetmeni Nuri Bilge Ceylan, dün kırmızı halıda poz verdi.

Oyunculardan 'in aile pozu sırasında ısrarla 'ın önüne geçme çabası ise da büyük tepki çekti.

MURAT CEMCİR'E TEPKİ YAĞDI
Yıldırımlar'ın sabrına övgüler dizen kullanıcılar Murat Cemcir'i düşencesiz hareketinden dolayı yerden yere vurdu.

Nuri Bilge Ceylan,Ahlat,Bennu Yıldırımlar,Murat Cemcir

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  • 19 Mayıs 2018, Cumartesi 20:21
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