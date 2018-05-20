Hande'nin haberi bile yok!





Oyuncu Merve Boluğur, Ağustos 2015'te evlendiği popçu Murat Dalkılıç'tan Eylül 2017'de boşanmıştı



BİLEZİĞİN UĞRUNA İNANIYOR

Merve Boluğur eski eşinin düğünde hediye ettiği pırlanta bileziği kolundan hala çıkarmadı. Boluğur, reklam filmlerinde bile kolundan çıkarmadığı 80 bin lira değerindeki bileziğin uğur getirdiğine inanıyor.