Oyuncu Merve Boluğur, Ağustos 2015'te evlendiği popçu Murat Dalkılıç'tan Eylül 2017'de boşanmıştı
BİLEZİĞİN UĞRUNA İNANIYOR
Merve Boluğur eski eşinin düğünde hediye ettiği pırlanta bileziği kolundan hala çıkarmadı. Boluğur, reklam filmlerinde bile kolundan çıkarmadığı 80 bin lira değerindeki bileziğin uğur getirdiğine inanıyor.
Hande'nin haberi bile yok!
Şimdilerde kendi ruj markasını çıkaran Merve Boluğur, eski eşi Murat Dalkılıç'ın düğünde hediye ettiği bileziği kolundan çıkaramadı.
Etiketler: Merve Boluğur , murat dalkılıç
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