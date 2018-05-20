;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Sahneye çıktı ve 'tecavüze uğradım' dedi...

Hande'nin haberi bile yok!

Şimdilerde kendi ruj markasını çıkaran , eski eşi 'ın düğünde hediye ettiği bileziği kolundan çıkaramadı.



Oyuncu , Ağustos 2015'te evlendiği popçu 'tan Eylül 2017'de boşanmıştı

BİLEZİĞİN UĞRUNA İNANIYOR
Merve Boluğur eski eşinin düğünde hediye ettiği pırlanta bileziği kolundan hala çıkarmadı. Boluğur, reklam filmlerinde bile kolundan çıkarmadığı 80 bin lira değerindeki bileziğin uğur getirdiğine inanıyor.

Etiketler: ,
  • 20 Mayıs 2018, Pazar 12:44
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ