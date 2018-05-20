Aşk hayatında mutluluğu yakalayan Hande Erçel, iş hayatında pek de mutlu değil! Erçel reytinglere kızdı menajerine patladı
Hande Erçel İrem Helvacıoğlu'nun başarısını mı kıskanıyor?
Etiketler: Hande Erçel , İrem Helvacıoğlu
Aşk hayatında mutluluğu yakalayan Hande Erçel, iş hayatında pek de mutlu değil! Erçel reytinglere kızdı menajerine patladı
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