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İMSAKİYE RAMAZAN
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Aşk hayatında mutluluğu yakalayan , iş hayatında pek de mutlu değil! Erçel reytinglere kızdı menajerine patladı

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  • 20 Mayıs 2018, Pazar 13:14
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