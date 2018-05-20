Hadise'ye dost kazığı!

TEKLİFİ KABUL ETTİ

Hadise, 4 Aralık 2017'de Londra'da düzenlenen İngiliz Moda Ödülleri törenini izlemek istedi. Etkinliğin biletleri organizatör Yasemin Sadıkoğlu'nda mevcuttu. Sadıkoğlu, arkadaşı Hadise'ye biletleri satmak istedi. Teklifi kabul eden Hadise de bilet aldı.

TEK TÜRK OLDU AMA...

Hadise, kırmızı halıda boy gösteren tek Türk oldu ama dönüşte morali bozuldu. Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Çünkü 5 bin pound'a aldığı biletlerin fiyatının 1.500 pound olduğunu öğrendi. Hadise arkadaşından makbuz istedi, alamayınca da "Arkadaşım beni dolandırdı" diyerek şikayetçi oldu.