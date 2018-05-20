Akkuş yuvadan uçtu!

Eski manken Ebru Şallı'nın geçtiğimiz yaz Bodrum'da yasak aşk yaşamaya başladığı işadamı Uğur Akkuş ile eşi Gonca Akkuş'un olaylı boşanma davası önceki gün sonuçlandı. Gonca Hanım, kendisini aldattığını öne sürdüğü 10 yıllık eşi ve 2 çocuğunun babasından 40 milyon lira tazminat talep etmişti.
Gonca Akkuş, önceki günkü duruşmada da "Şiddet ve korku içinde yaşamamak, eşimi başka kadınlarla paylaşmamak için evliliğimi bitirmek istiyorum" dedi. Mahkeme, Uğur Akkuş'un eski eşine aylık 6 bin lira nafaka ve 2 çocuğuna da Vadistanbul'da birer daire vermesine karar kıldı.
Akkuş ile Şallı'nın evlenip evlenmeyeceği merak konusu…
Gonca Akkuş, önceki günkü duruşmada da "Şiddet ve korku içinde yaşamamak, eşimi başka kadınlarla paylaşmamak için evliliğimi bitirmek istiyorum" dedi. Mahkeme, Uğur Akkuş'un eski eşine aylık 6 bin lira nafaka ve 2 çocuğuna da Vadistanbul'da birer daire vermesine karar kıldı.
Akkuş ile Şallı'nın evlenip evlenmeyeceği merak konusu…
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