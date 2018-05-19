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Salkım’dan yine taş!

Salkım’dan yine taş!
Gülben Ergen'le sık sık polemik yaşayan Yeşim Salkım, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Salkım, Ergen'in prodüktör Burak Törer'le aşkı için şöyle dedi: "Benim eski arkadaşım Burak. Onu Aydan Şener'den tanırım. Çok da çalıştım, iş yaptım. Allah yardımcısı olsun."

Halil ÇİLİNGİR
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  • 19 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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