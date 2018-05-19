Salkım’dan yine taş!

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sık sık
polemik yaşayan Yeşim Salkım,
önceki gün
Nişantaşı'ndaydı.
Salkım, Ergen'in
prodüktör Burak Törer'le
aşkı için
şöyle dedi: "Benim eski arkadaşım Burak. Onu Aydan Şener'den tanırım. Çok da çalıştım, iş yaptım. Allah yardımcısı olsun." Halil ÇİLİNGİR
- 19 Mayıs 2018, Cumartesi
- Gazete
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