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Kural bozdu

Kural bozdu
Genç kızların en gözde isimlerinden Barış Arduç, geleneğini bozdu. Beş milyon kişinin takip ettiği instagram hesabından çok sık fotoğraf paylaşmayan 30 yaşındaki oyuncu, önceki gün köpeğiyle bu karesini yayınladı. Arduç'un paylaşımını, 24 saat dolmadan 500 bin kişi beğendi.
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  • 19 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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