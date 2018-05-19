Genç kızların en gözde isimlerinden Barış Arduç, geleneğini bozdu. Beş milyon kişinin takip ettiği instagram hesabından çok sık fotoğraf paylaşmayan 30 yaşındaki oyuncu, önceki gün köpeğiyle bu karesini yayınladı. Arduç'un paylaşımını, 24 saat dolmadan 500 bin kişi beğendi.
Kural bozdu
Etiketler: Barış Arduç
- 19 Mayıs 2018, Cumartesi
- Gazete
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