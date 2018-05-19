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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. İrem ikizini buldu
  2. Şimdiden centilmen

’de

Düğün 10 Ekim’de
Podyumların başarılı ismi Ece Gürsel, Akın Akbaş ile evleneceğini açıkladı. Sevgilisini gördüğü ilk anda onunla bir ömür mutlu olacağını anladığını söyleyen Gürsel, "Allah'ın izniyle Paris'te 10 Ekim'de, aşkla ve binlerce defa 'Evet' diyeceğim" sözleriyle nikah tarihini açıkladı.

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  • 19 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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