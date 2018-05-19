Düğün 10 Ekim’de

Podyumların başarılı ismi Ece Gürsel, Akın Akbaş ile evleneceğini açıkladı. Sevgilisini gördüğü ilk anda onunla bir ömür mutlu olacağını anladığını söyleyen Gürsel, "Allah'ın izniyle Paris'te 10 Ekim'de, aşkla ve binlerce defa 'Evet' diyeceğim" sözleriyle nikah tarihini açıkladı.
Etiketler: Ece Gürsel , 10 Ekim , Paris , düğün
- 19 Mayıs 2018, Cumartesi
- Gazete
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