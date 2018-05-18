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Zirvenin sahibi

Zirvenin sahibi Sen Anlat Karadeniz
ATV'NİN fenomen dizisi 'Sen Anlat Karadeniz', zirveye demir attı. Reyting rekorları kıran dizi, önceki akşamki bölümüyle aynı saatte ekrana gelen rakiplerini yine geride bıraktı. Başarılı dizi, Tüm Kişiler'de yüzde 12.88 izlenme oranı ve yüzde 30.46 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Dizinin tutkunları Tahir'in vurulduğu anı soluksuz izledi.
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