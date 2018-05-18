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Yıldızlı şarkılar

Yıldızlı şarkılar
Türk Pop Müziği'nin başarılı ismi Yıldız Tilbe'nin merakla beklenen albümü müzikseverlerle buluştu. Tilbe'nin sevilen şarkılarını ünlülerin yorumladığı çalışma, yıldızlar geçidine sahne oldu. Aralarında Aleyna Tilki, Murat Dalkılıç ve Sibel Can gibi isimlerin olduğu 39 sanatçının seslendirdiği 39 şarkının yer aldığı ''nin Yıldızlı Şarkıları' isimli projesi raflardaki yerini aldı.
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