Jet Deniz!

Ünlü şarkıcı Deniz Seki'nin aşk hayatında hatlar karıştı. Nişanlısı Faruk Salman'la evlilik planları yaparken Ekim 2017'de sürpriz şekilde ayrılan Seki, geçtiğimiz ay ise ünlü galerici Murat Karabova ile yakınlaşmıştı. Seren Serengil ile Yaşar İpek'in Şile'deki nişanında ilk kez görüntülenen ikiliden Seki, 1 hafta sonra ise işletmeci Tayfun Topal ile Çeşme'de el ele objektiflere yakalandı. Seki'nin yaptığı bu ters köşe kafaları iyice karıştırdı.
KARABOVA RESTİ ÇEKTİ!
47 yaşındaki şarkıcıyla kısa süre birlikte olan Karabova, Seki'nin bu hamlesiyle suskunluğunu bozdu. Karabova, şu sözlerle eski aşkının kendisini hayal kırıklığına uğrattığını dile getirdi: "Deniz Hanım'ın dostları 'El ele objektif karşısına çıkın' diye ilişkimize karıştı. Ancak erken olduğunu söyledim. Bunun üzerine Deniz Hanım'la 1 hafta görüşmeme kararı aldık. Beni Çeşme'deki bir davete çağırdı. İşlerim dolayısıyla gitmedim. Ertesi gün ise kendisinin başkasıyla el ele fotoğraflarını gazetelerde gördüm." Seki'nin inat uğruna Topal'la birlikte olduğunu ima eden Karabova asıl bombayı ise en sona sakladı. Deniz Seki'nin Topal'la görüntülendikten sonra kendisini arayıp "Çok pişmanım" dediğini söyleyen Karabova, "Son pişmanlık fayda etmez" diyerek eski aşkına resti çekti.
Deniz Seki'nin, yıllar önce kendisinin haberlerini yapan eski muhabir Topal'la el ele görüntülenmesi gündem oldu.
Seki ile Karabova, yaklaşık 10 gün önce objektiflere böyle takılmıştı.
KARABOVA RESTİ ÇEKTİ!
47 yaşındaki şarkıcıyla kısa süre birlikte olan Karabova, Seki'nin bu hamlesiyle suskunluğunu bozdu. Karabova, şu sözlerle eski aşkının kendisini hayal kırıklığına uğrattığını dile getirdi: "Deniz Hanım'ın dostları 'El ele objektif karşısına çıkın' diye ilişkimize karıştı. Ancak erken olduğunu söyledim. Bunun üzerine Deniz Hanım'la 1 hafta görüşmeme kararı aldık. Beni Çeşme'deki bir davete çağırdı. İşlerim dolayısıyla gitmedim. Ertesi gün ise kendisinin başkasıyla el ele fotoğraflarını gazetelerde gördüm." Seki'nin inat uğruna Topal'la birlikte olduğunu ima eden Karabova asıl bombayı ise en sona sakladı. Deniz Seki'nin Topal'la görüntülendikten sonra kendisini arayıp "Çok pişmanım" dediğini söyleyen Karabova, "Son pişmanlık fayda etmez" diyerek eski aşkına resti çekti.
Deniz Seki'nin, yıllar önce kendisinin haberlerini yapan eski muhabir Topal'la el ele görüntülenmesi gündem oldu.
Seki ile Karabova, yaklaşık 10 gün önce objektiflere böyle takılmıştı.
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