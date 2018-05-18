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‘Karımı ailesinden isteyeceğim’

‘Karımı ailesinden isteyeceğim’
Oyuncu Umut Oğuz, önceki gün eşi Sevilay Oğuz'la City's'deydi. Geçtiğimiz hafta gizlice evlenen ikili, el ele mağazaları gezdi. Evliliğin güzel gittiğini söyleyen ünlü oyuncu, "Önümüzdeki hafta eşimi ailesinden isteyeceğiz. Kasım'da da düğün olacak" deyip kahkaha attı.

Halil ÇİLİNGİR
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