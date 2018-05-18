Victoria’s Secret hamam

Son yıllarda dünyaca ünlü yıldızların tatil için tercih ettiği Bodrum'un büyüsüne kapılan Karolina Kurkova, 2016'da buradan ev sahibi oldu. 34 yaşındaki Victoria's Secret eski mankeni, en az 1 ayını geçirdiği Bodrum'daki 15 milyon liralık lüks villasına Türk hamamı yaptırdı.
Bodrum'a geldiği her fırsatta hamama giden ve bu sayede cildinin çok daha sağlıklı olduğunu fark eden Çek model, villasına yaptırdığı Türk hamamı için de yaklaşık 150 bin lira harcadı. Bodrum'da faaliyet gösteren inşaat ve tadilat firması 41 Yapı'nın sahibi Burak Yıldırımtaş da "Birçok yabancının Bodrum'daki evine Türk hamamı yapıyoruz. Sauna ile jakuzi de bize çok sık gelen ve karşıladığımız talepler arasında" dedi. Bu arada Karolina Kurkova, hamam sayesinde güzelliğine güzellik katan tek yıldız değil. Jennifer Lopez'den Jessica Biel'e kadar birçok ünlü yıldızın ABD'deki malikanelerinde de hamam var.
Karolina Kurkova gibi dünyaca ünlü Çek model Tereza Maxova da yaz aylarının büyük kısmını Bodrum'daki villalarında geçiriyor.
Bodrum'a geldiği her fırsatta hamama giden ve bu sayede cildinin çok daha sağlıklı olduğunu fark eden Çek model, villasına yaptırdığı Türk hamamı için de yaklaşık 150 bin lira harcadı. Bodrum'da faaliyet gösteren inşaat ve tadilat firması 41 Yapı'nın sahibi Burak Yıldırımtaş da "Birçok yabancının Bodrum'daki evine Türk hamamı yapıyoruz. Sauna ile jakuzi de bize çok sık gelen ve karşıladığımız talepler arasında" dedi. Bu arada Karolina Kurkova, hamam sayesinde güzelliğine güzellik katan tek yıldız değil. Jennifer Lopez'den Jessica Biel'e kadar birçok ünlü yıldızın ABD'deki malikanelerinde de hamam var.
Karolina Kurkova gibi dünyaca ünlü Çek model Tereza Maxova da yaz aylarının büyük kısmını Bodrum'daki villalarında geçiriyor.
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