İngiltere Premier Ligi takımlarından Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan, kulüpten gelen uyarı üzerine Catherine Ramos'la olan ilişkisine nokta koymuştu. Gündoğan, lig bitince "Aşka devam" dedi. YAKIN dostlarıyla Dubai'ye giden yıldız futbolcu, burada 2016 Ukrayna Güzeli olan sevgilisiyle bir araya geldi. Aynı otelden paylaşım yaparak ilişkilerinin yeniden başladığını ilan eden ikili, birlikte fotoğraf yayınlamaktan ise kaçındı.
Lig bitti aşk başladı
Manchester City’nin yıldızı İlkay Gündoğan, yeniden barıştığı Ukraynalı aşkıyla Dubai’de
Etiketler: ingiltere premier ligi , Manchester City , İlkay Gündoğan
- 18 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.