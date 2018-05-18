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Lig bitti aşk başladı

’nin yıldızı , yeniden barıştığı Ukraynalı aşkıyla Dubai’de

Lig bitti aşk başladı
İngiltere Premier Ligi takımlarından Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan, kulüpten gelen uyarı üzerine Catherine Ramos'la olan ilişkisine nokta koymuştu. Gündoğan, lig bitince "Aşka devam" dedi. YAKIN dostlarıyla Dubai'ye giden yıldız futbolcu, burada 2016 Ukrayna Güzeli olan sevgilisiyle bir araya geldi. Aynı otelden paylaşım yaparak ilişkilerinin yeniden başladığını ilan eden ikili, birlikte fotoğraf yayınlamaktan ise kaçındı.

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