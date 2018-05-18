Lig bitti aşk başladı

Premier Ligi takımlarındanyıldızıkulüpten gelen uyarı üzerineolan ilişkisine nokta koymuştu. Gündoğan, lig bitincededi.dostlarıylagiden yıldız futbolcu, buradaolan sevgilisiyle bir araya geldi. Aynı otelden paylaşım yaparak ilişkilerinin yeniden başladığını ilan eden ikili, birlikte fotoğraf yayınlamaktan ise kaçındı.