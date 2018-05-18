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Ünlülerden oto şov

Magazin dünyasının ünlüleri asfaltı ağlatacak. Alişan ve ’ın kızı , önceki gün yeni lüks larıyla görücüye çıktı. da kendisine hediye bir Mercedes aldı

Ünlülerden oto şov
Güzel oyuncu Gökçe Bahadır, önceki akşam Yeniköy'deydi. Oynadığı diziden bölüm başı 40 bin lira aldığı konuşulan oyuncu, yeni aldığı Mercedes GLA marka kırmızı aracıyla adeta İstanbul sokaklarını yaktı geçti.



37 yaşındaki oyuncu, gittiği mekandan 300 bin liralık aracıyla ayrıldı. Reklam ve dizilerin aranan isimlerinden olan Bahadır'ın yeni aracı ise "Kendini ödüllendiren Gökçe, bonkör davranmış" yorumu yaptırdı. (Doğan SAVAŞ)



PLAKA JESTİ
Geçtiğimiz günlerde evlenen Buse Varol Tektaş ile Alişan, önceki gün 'deydi. Ramazan alışverişi yapan Alişan'ın yeni aldığı milyonluk Maserati cipinin plakasında eşinin isminin ilk iki harfini tercih etmesi dikkat çekti.



Ünlü şarkıcının eşine yaptığı bu jest, "Alişan, romantikliğini konuşturuyor" dedirtti. İkili, alışveriş sonrası lüks ciplerine atlayıp evlerine döndü. Bu arada çift, gelecek sene çocuk istediklerini belirtti. (Aydın HAMZA)



​ANASININ KUZUSU
Sibel Can'ın kızı Melisa Ural, önceki akşam Yeniköy'deydi. Arkadaşlarıyla kafede oturan genç kız, mekan çıkışı basın mensuplarını görünce panikledi. 24 yaşındaki Melisa, annesinin hediyesi 500 bin liralık Mercedes GLC marka sının direksiyonuna geçip hızla uzaklaştı.

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