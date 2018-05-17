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Yavuz Bingöl’den Filistin duruşu için mektup

Yavuz Bingöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Filistin’de katliam yapan İsrail’e karşı sergilediği duruşu desteklediğini belirten bir mektup yazdı. Mektupta Bingöl’ün Erdoğan için yazdığı şarkı da yer aldı.

Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl, İsrail'in Filistin'de yaptığı katliama gösterdiği tepki ve mazlumların yanında duruşu sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup yazdı.

  • 17 Mayıs 2018, Perşembe 12:32
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