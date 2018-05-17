Yavuz Bingöl’den Filistin duruşu için mektup

Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl, İsrail'in Filistin'de yaptığı katliama gösterdiği tepki ve mazlumların yanında duruşu sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup yazdı.
Ünlü sanatçı Yavuz Bingöl, İsrail'in Filistin'de yaptığı katliama gösterdiği tepki ve mazlumların yanında duruşu sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir mektup yazdı.
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