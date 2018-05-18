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acile kaldırıldı hastaneye koştu

Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt'un köşesine taşıdığı habere göre ile evlenen görünmez bir kaza geçirdi.

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  • 18 Mayıs 2018, Cuma 09:07
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