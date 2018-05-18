Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt'un köşesine taşıdığı habere göre Arda Turan ile evlenen Aslıhan Doğan görünmez bir kaza geçirdi.
Aslıhan Doğan acile kaldırıldı Arda Turan hastaneye koştu
Etiketler: aslıhan doğan , Arda Turan
Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt'un köşesine taşıdığı habere göre Arda Turan ile evlenen Aslıhan Doğan görünmez bir kaza geçirdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.