Dünyaca ünlü aktör Alec Baldwin, bir kez daha babalık sevinci yaşadı.

Carmen (4), Rafael (2) ve 20 aylık Leonardo adında üç çocukları olan Hilaria-Alec Baldwin çifti dünyaya gelen erkek bebeklerinin mutluluğunu bu kareyle paylaştı.

60 yaşındaki ünlü aktörün Kim Basinger'dan olan 22 yaşında Ireland Baldwin adında da bir kızı var..