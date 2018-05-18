Otilia ve Fahriye Evcen benzerliği şoke etti

Sinan Akçıl'la yollarını ayıran Romen şarkıcı Otilia, bir takipçisinin kendisini Fahriye Evcen'e benzetmesi üzerine Instagram'da bir paylaşımda bulundu.





"İKİZ KARDEŞİMİ TÜRKİYE'DE BULDUM"

Otilia, Fahriye Evcen'le yan yana getirilmiş fotoğrafına; "İkiz kardeşimi Türkiye'de buldum. Bende de belki Türk genleri var. Çünkü Romanya uzun süre Osmanlı İmparatorluğu'nun işgali altındaydı" notunu düştü.

FOTOĞRAFA YORUM YAĞDI

Sosyal medyada Fahriye Evcen ve Otilia benzerliğini ortaya çıkaran fotoğrafa çok sayıda yorum yapıldı.