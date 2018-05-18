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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Ünlü aktörün babalık sevinci!

ile boşandı!

Adı ile aşk dedikodularına karışan finansçı ile , anlaşmalı olarak boşandı. Uğur Akkuş, çocuklara 'ta 2 daire, ayda 6 bin TL nafaka ödeyecek.



Finansçı ile 2007 yılında evlendi. Çiftin bir kız ve bir erkek çocuğu oldu. Uğur Akkuş'a 3 kere boşanma davası açıp feragat eden Gonca Akkuş, 3 ay önce dördüncü kez boşanmak için dava açmıştı. Eşinin kendisini aldattığını ve şiddet uyguladığını ileri süren Gonca Akkuş, 20 milyon TL maddi, 20 milyon TL manevi olmak üzere toplam 40 milyon TL tazminat, kendi için 20 bin TL çocukları için de 10'ar bin TL aylık nafaka istemişti.

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  • 18 Mayıs 2018, Cuma 17:01
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