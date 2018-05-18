



Finansçı Uğur Akkuş ile Gonca Akkuş 2007 yılında evlendi. Çiftin bir kız ve bir erkek çocuğu oldu. Uğur Akkuş'a 3 kere boşanma davası açıp feragat eden Gonca Akkuş, 3 ay önce dördüncü kez boşanmak için dava açmıştı. Eşinin kendisini aldattığını ve şiddet uyguladığını ileri süren Gonca Akkuş, 20 milyon TL maddi, 20 milyon TL manevi olmak üzere toplam 40 milyon TL tazminat, kendi için 20 bin TL çocukları için de 10'ar bin TL aylık nafaka istemişti.