Tepkiler vız geldi!

oscarlı yıldız Leonardo DiCaprio, bir süredir birlikte olduğu genç sevgilisiyle önceki gün New York'ta yürüyüş yaparken görüntülendi. 20 yaşındaki Camila Morrone ile ilişkisini artık gizlemeyen 43 yaşındaki aktör, sevgilisiyle yaş farkını eleştirenler için ise şöyle dedi: "Ben kimsenin hayatına karışmadığım gibi kimsenin de hayatıma karışmasına izin vermem. Bu ilişki benim ve Camila'nın tercihi."