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iftar

Sosyetik iftar
Sosyetik işadamı Hacı Sabancı ile aşkı Zeynep Nazlı Kayı, önceki akşam Ramazan'ın ilk iftarını Boğaz'daki Four Seasons İstanbul Hotel'de yaptı. İkili, iftar öncesi deniz manzarasıyla poz vermeyi ihmal etmedi. Ünlü çiftten , bu fotoğrafla da takipçilerine "Hayırlı Ramazanlar" diledi.
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