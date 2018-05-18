Sosyetik işadamı Hacı Sabancı ile aşkı Zeynep Nazlı Kayı, önceki akşam Ramazan'ın ilk iftarını Boğaz'daki Four Seasons İstanbul Hotel'de yaptı. İkili, iftar öncesi deniz manzarasıyla poz vermeyi ihmal etmedi. Ünlü çiftten Hacı Sabancı, bu fotoğrafla da takipçilerine "Hayırlı Ramazanlar" diledi.
Sosyetik iftar
Etiketler: hacı sabancı , sosyetik
- 18 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.