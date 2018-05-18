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Şıkırşıkır Meryem

Şıkırşıkır Meryem
Güzel oyuncu Meryem Uzerli'nin 71. Film Festivali'ndeki gövde gösterisi sürüyor. Uzerli, geçtiğimiz hafta gittiği festivalde her gün farklı tarzda objektiflerin karşısına çıkıyor. İki gün önce abartılı topuzuyla sınıfta kalan oyuncu, önceki akşamki galada ise Tuvanam imzalı elbisesiyle büyüledi.
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