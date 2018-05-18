Şıkırşıkır Meryem

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oyuncu Meryem Uzerli'nin
71. Cannes
Film
Festivali'ndeki
gövde gösterisi
sürüyor. Uzerli,
geçtiğimiz
hafta gittiği
festivalde her
gün farklı tarzda
objektiflerin
karşısına
çıkıyor. İki gün önce abartılı topuzuyla
sınıfta kalan
oyuncu, önceki
akşamki galada
ise Tuvanam
imzalı
elbisesiyle
büyüledi.
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