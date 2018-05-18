Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın oğulları Okan Ali, magazin dünyasının ünlü isimlerinin maskotu haline geldi. 10 aylık Okan Ali'yi görmek için ünlü isimlerle dolup taşan çiftin evine önceki gün de Emre Altuğ misafir oldu. Okan Ali'yle bol bol poz veren yakışıklı popçu, bu kareye de "Dur yiyecek değiliz oğlum. Yedi" notu düşerek takipçilerini güldürdü.
Şanslı bebek
Etiketler: ceyda düvenci , Bülent Şakrak , Okan Ali
- 18 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
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