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Şanslı bebek

Şanslı bebek
Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak'ın oğulları Okan Ali, magazin dünyasının ünlü isimlerinin maskotu haline geldi. 10 aylık Okan Ali'yi görmek için ünlü isimlerle dolup taşan çiftin evine önceki gün de Emre Altuğ misafir oldu. 'yle bol bol poz veren yakışıklı popçu, bu kareye de "Dur yiyecek değiliz oğlum. Yedi" notu düşerek takipçilerini güldürdü.
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