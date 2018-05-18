Demet Akalın, önceki akşam eşi Okan Kurt ve kızları Hira ile Yeniköy'deki Fiko adlı mekandaydı. Akalın, küs olduğu Alişan'ın düğününe yakın dostu Berkay'ın katılmaması hatırlatılınca "Berkay, delikanlılık yapmış" diyerek yeni bir polemik başlattı. Güzel popçunun karışık giyim tarzı ise göz yordu.
Doğan SAVAŞ
Doğan SAVAŞ
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