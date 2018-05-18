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Korkutan star!

Korkutan star!
Dünyaca ünlü yıldız Katy Perry, önceki gün Los Angeles sokaklarında korkunç görüntüler sergiledi. Gittiği güzellik merkezinden yüzündeki cilt maskesiyle çıkan güzel yıldız, hızla aracına binmeye çalışsa da bu haliyle gazetecilere yakalanmaktan kurtulamadı.
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