Dünyaca ünlü yıldız Katy Perry, önceki gün Los Angeles sokaklarında korkunç görüntüler sergiledi. Gittiği güzellik merkezinden yüzündeki cilt maskesiyle çıkan güzel yıldız, hızla aracına binmeye çalışsa da bu haliyle gazetecilere yakalanmaktan kurtulamadı.
Korkutan star!
Etiketler: Katy Perry , Los Angeles
- 18 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
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