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İMSAKİYE RAMAZAN
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Gezginci sosyete

Gezginci sosyete
Ajwa Otel'in düzenlediği 'Saffet Emre Tonguç ile Sultanahmet'in Bilinmeyenlerine Yolculuk' turuna cemiyet ve iş hayatından birçok ünlü isim katıldı.
Sosyetikler; , Ayasofya Müzesi, Şerefiye Sarnıcı, Küçük ve Ajwa Beyaz Konak'ı gezdikten sonra Zeferan Restaurant'ta hep beraber iftar yaptı.



Balayına çıkamayan , turunda stres attı.



, İstanbul'un bilinmeyenlerini keşfe çıktı.
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