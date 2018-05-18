Gezginci sosyete

Ajwa Otel'in düzenlediği 'Saffet Emre Tonguç ile Sultanahmet'in Bilinmeyenlerine Yolculuk' turuna cemiyet ve iş hayatından birçok ünlü isim katıldı.
Sosyetikler; Topkapı Sarayı, Ayasofya Müzesi, Şerefiye Sarnıcı, Küçük Ayasofya Camii ve Ajwa Beyaz Konak'ı gezdikten sonra Zeferan Restaurant'ta hep beraber iftar yaptı.
Balayına çıkamayan Siren Ertan, İstanbul turunda stres attı.
Ceylan Çapa, İstanbul'un bilinmeyenlerini keşfe çıktı.
Sosyetikler; Topkapı Sarayı, Ayasofya Müzesi, Şerefiye Sarnıcı, Küçük Ayasofya Camii ve Ajwa Beyaz Konak'ı gezdikten sonra Zeferan Restaurant'ta hep beraber iftar yaptı.
Balayına çıkamayan Siren Ertan, İstanbul turunda stres attı.
Ceylan Çapa, İstanbul'un bilinmeyenlerini keşfe çıktı.
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