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Dost kazığı

, yakın dostu ’ın boşanmak üzere olduğu eşi ile aşk yaşamaya başladı...

Dost kazığı
Kariyeri kadar Justin Bieber ve The Weekend aşklarıyla da olay olan Selena Gomez, yine aşk hayatıyla gündemde... Bir süredir adı Jennifer Aniston'dan boşanmak üzere olan Justin Theroux ile anılan 25 yaşındaki güzel yıldız hakkındaki iddialar doğru çıktı. basını, 'in 46 yaşındaki aktörle flört ettiğini, ikilinin birbirlerine romantik mesajlar attığını yazdı. Ancak bu ilişkinin en şaşırtan yanı ise Gomez ile 'ın yakın dost olmasıydı. Selena'nın Jennifer'ın hayatını kıskandığını yazan ABD basını, "Sonunda ne yaptı etti, eşini kaptı" yazdı.



Justin Theroux



Jennifer Aniston, Gomez ile eşinin aşkından rahatsız.
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