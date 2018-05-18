Dost kazığı

Kariyeri kadar Justin Bieber ve The Weekend aşklarıyla da olay olan Selena Gomez, yine aşk hayatıyla gündemde... Bir süredir adı Jennifer Aniston'dan boşanmak üzere olan Justin Theroux ile anılan 25 yaşındaki güzel yıldız hakkındaki iddialar doğru çıktı. ABD basını, Selena Gomez'in 46 yaşındaki aktörle flört ettiğini, ikilinin birbirlerine romantik mesajlar attığını yazdı. Ancak bu ilişkinin en şaşırtan yanı ise Gomez ile Jennifer Aniston'ın yakın dost olmasıydı. Selena'nın Jennifer'ın hayatını kıskandığını yazan ABD basını, "Sonunda ne yaptı etti, eşini kaptı" yazdı.
Justin Theroux
Jennifer Aniston, Gomez ile eşinin aşkından rahatsız.
Justin Theroux
Jennifer Aniston, Gomez ile eşinin aşkından rahatsız.
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