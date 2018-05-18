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  1. Aslıhan Doğan acile kaldırıldı

'ın çorap krizi

ile evlenen , "Anne evinde daha serbesttim. Şimdi çoraplarımı ortaya atamıyorum" dedi

ile eşi , önceki gün Ortaköy'deydi. Alişan, "Evlilik çok güzel gidiyor ama anne evinde daha serbesttim. Şimdi çoraplarımı ortaya atamıyorum" dedi.

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  • 18 Mayıs 2018, Cuma 10:07
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