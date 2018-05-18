Alişan ile eşi Buse Varol, önceki gün Ortaköy'deydi. Alişan, "Evlilik çok güzel gidiyor ama anne evinde daha serbesttim. Şimdi çoraplarımı ortaya atamıyorum" dedi.
Alişan'ın çorap krizi
Buse Varol ile evlenen Alişan, "Anne evinde daha serbesttim. Şimdi çoraplarımı ortaya atamıyorum" dedi
Etiketler: Buse Varol , alişan
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