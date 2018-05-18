Aşk yok dostluk var

Başarılı oyuncu Songül Öden, önceki gün Ermeni asıllı İngiliz oyuncu Kevork Malikyan'la Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Adları geçtiğimiz aylarda aşk dedikodularına karışan ikili, bir kafede görüntülendi.

Aşk haberlerinin çıktığı dönem iddiaları "Kendisi ağabeyim gibidir" diyerek yalanlayan Öden, yakın dostuyla uzun süre sohbet etti. İkili, 2 saatlik görüşmenin ardından ayrı ayrı araçlarla kafeden ayrıldı.









Halil ÇİLİNGİR