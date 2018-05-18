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tiyatrodur

Er meydanı tiyatrodur
Manken ve oyuncu Ece Gürsel, önceki gün Bebek'teydi. Gürsel, "4 yıldır tiyatro yapıyorum. Er meydanı diziler değil, tiyatro sahnesi. Bir kişi, tiyatro sahnesinde başarılıysa gerçek oyuncudur" sözleriyle polemik başlatacak...

Aydın HAMZA
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