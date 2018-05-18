Er meydanı tiyatrodur

; 35 / 21 33 / 17 26 / 15 22 / 6 27 / 14 30 / 17 28 / 15 30 / 21 20 / 4 27 / 15 33 / 21 30 / 16 27 / 14 31 / 13 24 / 8 28 / 18 27 / 12 20 / 8 26 / 13 31 / 15 30 / 18 25 / 17 29 / 14 27 / 15 32 / 19 30 / 13 29 / 16 30 / 15 28 / 13 29 / 12 21 / 5 27 / 14 31 / 17 25 / 17 26 / 11 21 / 10 35 / 21 28 / 12 28 / 12 32 / 22 27 / 18 32 / 22 33 / 20 27 / 14 28 / 14 20 / 5 25 / 12 27 / 11 27 / 14 27 / 14 27 / 12 34 / 18 29 / 19 27 / 15 26 / 13 29 / 14 33 / 21 27 / 17 31 / 16 24 / 12 25 / 12 27 / 12 24 / 16 35 / 19 25 / 17 30 / 19 23 / 17 28 / 16 22 / 16 26 / 11 33 / 19 24 / 15 24 / 16 29 / 15 25 / 18 28 / 13 27 / 14 20 / 9 26 / 18 24 / 11 24 / 20 Manken
ve oyuncu Ece Gürsel,
önceki
gün Bebek'teydi.
Gürsel, "4 yıldır tiyatro yapıyorum. Er meydanı diziler değil, tiyatro sahnesi. Bir kişi, tiyatro sahnesinde başarılıysa gerçek oyuncudur"
sözleriyle polemik
başlatacak... Aydın HAMZA
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