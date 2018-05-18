Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 4 yıl 2'şer ay hapis cezası aldılar. Cenk Eren'in ise, uyuşturucunun kokain olması nedeniyle cezası yedi yıl altı ay hapse çıkarıldı. Daha sonra bu ceza duruşmadaki iyi halden 6 yıl 3 aya indirildi.