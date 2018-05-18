;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Çorap krizi!

, ve 'e büyük şok!

Ünlü oyuncular ve , " ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay, şarkıcı ise yine "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklara verilen cezalarla ilgili herhangi bir erteleme ve geri bırakma kararı uygulanmadı.

ve , ' madde ticareti yapmak' suçundan 4 yıl 2'şer ay hapis cezası aldılar. 'in ise, uyuşturucunun kokain olması nedeniyle cezası yedi yıl altı ay hapse çıkarıldı. Daha sonra bu ceza duruşmadaki iyi halden 6 yıl 3 aya indirildi.

Etiketler: , , ,
  • 18 Mayıs 2018, Cuma 11:55
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ