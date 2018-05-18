Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 4 yıl 2'şer ay hapis cezası aldılar. Cenk Eren'in ise, uyuşturucunun kokain olması nedeniyle cezası yedi yıl altı ay hapse çıkarıldı. Daha sonra bu ceza duruşmadaki iyi halden 6 yıl 3 aya indirildi.
Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Cenk Eren'e büyük şok!
Ünlü oyuncular Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2 ay, şarkıcı Cenk Eren ise yine "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklara verilen cezalarla ilgili herhangi bir erteleme ve geri bırakma kararı uygulanmadı.
Etiketler: Çağatay Ulusoy , Gizem Karaca , Cenk Eren , Uyuşturucu
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