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Akçıl'a gol

Akçıla gol
, Beşiktaşlı Tosic'in eşi 'yı kızdırdı. Şarkıcıyla düet yapmak isteyen Akçıl, Sırp yengeyle geçtiğimiz günlerde 'da buluştu. Akçıl, iddiaya göre görüşme başlar başlamaz Karleusa'ya anlaşmayı imzalaması için baskı yaptı.
Bunun üzerine Karleusa popçunun profesyonel davranmadığını dile getirdi. Anlaşmayı Akçıl'ın önüne fırlattığı konuşulan Sırp yenge, mekanı da terk etti.
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