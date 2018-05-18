Akçıl'a gol

Sinan Akçıl, Beşiktaşlı Tosic'in eşi Jelena Karleusa'yı kızdırdı. Şarkıcıyla düet yapmak isteyen Akçıl, Sırp yengeyle geçtiğimiz günlerde İstanbul'da buluştu. Akçıl, iddiaya göre görüşme başlar başlamaz Karleusa'ya anlaşmayı imzalaması için baskı yaptı.
Bunun üzerine Karleusa popçunun profesyonel davranmadığını dile getirdi. Anlaşmayı Akçıl'ın önüne fırlattığı konuşulan Sırp yenge, mekanı da terk etti.
Bunun üzerine Karleusa popçunun profesyonel davranmadığını dile getirdi. Anlaşmayı Akçıl'ın önüne fırlattığı konuşulan Sırp yenge, mekanı da terk etti.
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