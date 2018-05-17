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’yi karıştırdı

Tırnakları ABD’yi karıştırdı
Süreyya Yalçın'ın Swarovski taşlarla süslü uzun tırnakları 'de haberlere konu oldu. Eşi Ozan Baran'la Miami'de yaşayan ikoncan, önceki gün süslü nın kullanıldığı haberi instagram'da paylaştı.



Haberde Hialeah şehrindeki çoğu kadının tırnaklarını Swarovski taşlarla süslediği belirtildi. Bu modaya ayak uyduranların ise hizmetçi tutması gerektiği vurgulanarak Yalçın gibi isimlere de gönderme yapıldı.



İkoncanın süslü uzun tırnakları, sosyal medyada da eleştiri konusu olmuştu.
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  • 17 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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