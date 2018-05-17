Tırnakları ABD’yi karıştırdı

Süreyya Yalçın'ın Swarovski taşlarla süslü uzun tırnakları ABD'de haberlere konu oldu. Eşi Ozan Baran'la Miami'de yaşayan ikoncan, önceki gün süslü tırnaklarının kullanıldığı haberi instagram'da paylaştı.
Haberde Hialeah şehrindeki çoğu kadının tırnaklarını Swarovski taşlarla süslediği belirtildi. Bu modaya ayak uyduranların ise hizmetçi tutması gerektiği vurgulanarak Yalçın gibi isimlere de gönderme yapıldı.
İkoncanın süslü uzun tırnakları, sosyal medyada da eleştiri konusu olmuştu.
Haberde Hialeah şehrindeki çoğu kadının tırnaklarını Swarovski taşlarla süslediği belirtildi. Bu modaya ayak uyduranların ise hizmetçi tutması gerektiği vurgulanarak Yalçın gibi isimlere de gönderme yapıldı.
İkoncanın süslü uzun tırnakları, sosyal medyada da eleştiri konusu olmuştu.
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