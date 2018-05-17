Mustafa Sandal, Roma takımında oynayan Cengiz Ünder'le önceki gün Zorlu Center'da karşılaştı. Musti, 20 yaşındaki futbolcuyla karesini instagram'da paylaşıp genç yıldızı şu sözlerle övdü: "Azmin, aklın ve çalışkanlığın devam ettiği sürece daha çok güzel günler seni bekliyor."
Popçuyla topçu pozu
Etiketler: Mustafa Sandal , cengiz ünder , zorlu center
- 17 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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