Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Açar, "Kayahan, bana bıçak çekti. Kariyerimi engelledi" diyen eski eşi şarkıcı Tayfun Duygulu için "Bu lafları ona yakıştıramadım" diye konuştu.
Eski eşine sitem etti
Etiketler: acar , Kayahan , Beste Açar
- 17 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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