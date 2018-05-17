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Eski eşine sitem etti

Eski eşine sitem etti
Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Açar, "Kayahan, bana bıçak çekti. Kariyerimi engelledi" diyen eski eşi şarkıcı Tayfun Duygulu için "Bu lafları ona yakıştıramadım" diye konuştu.
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  • 17 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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