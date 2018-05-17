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3 gelinlik giyecek

3 gelinlik giyecek
Nişanlısı Selim Selimoğlu ile yaz sonu nikah masasına oturacak olan Bengü, önceki gün düğünüyle ilgili detayları paylaştı. Güzel popçu, "3 gelinlik giyeceğim. After parti gelinliğim Hakan Akkaya imzalı olacak" diye konuştu.
Geçtiğimiz günlerdeki nişanına da değinen , "Türk adetlerine uygun bir nişan yaptık. Kız isteme ve nişan bir arada oldu. Selim'in kahvesine deniz tuzu ve bal koydum" dedi.



39 yaşındaki popçu ile nişanlısı evlilik için gün sayıyor.
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  • 17 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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