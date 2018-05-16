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Sular duruldu

Sular duruldu
Hadise için "Yıllar önce çirkindi, ama Arap atı gibi sonradan açıldı" diyerek tepki çeken Serhat Akın, eşinin gönlünü almayı başardı. Eski futbolcu, 2 çocuğunun annesi Eileen Akın ile dün bu pozunu instagram'da paylaşıp her şeyin yolunda olduğu mesajını verdi.

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  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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