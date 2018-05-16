SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Seren Serengil'in eski sevgilisi Özay Bakır ile nişanlısı Yaşar İpek mahkemelik oldu. Bakır, paylaştığı bir videoda Serengil'in görünmesi nedeniyle İpek'in kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.