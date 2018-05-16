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'in eski sevgilisi 'dan 'e şok suçlama!

Şarkıcı , eski sevgilisi ’in nişanlısı hakkında suç duyurusunda bulundu: “Seren ile bir videoyu silmedim diye beni ölümle tehdit ediyor!” Seren Serengil’in eski sevgilisi Özay Bakır, Yaşar İpek’in kendisine çok ağır mesajlar attığını söyleyerek savcılığa başvurdu. İpek’in sadece kendisine değil annesine de hakaret ettiğini belirtti. İşte Özay Bakır’ın, Uçankuş’ta yayınlanan dava dilekçesi: “19 Şubat’ta çalıştığım işletmeyle ilgili sosyal medyada bir video paylaştım. Şüpheli taraf o tarihten itibaren hakaretlere, tehditlere başladı. Bana şu mesajları attı: ‘Karımın videosunu sil. Seni gelir sahnede...’, ‘Mekanını basarım, seni felç ederim.’ Özay Bakır, Serengil’in kendi hesabından da tehdit, hakaret içerikli mesajlar aldığını belirtti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

'in eski sevgilisi ile nişanlısı mahkemelik oldu. Bakır, paylaştığı bir videoda Serengil'in görünmesi nedeniyle İpek'in kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

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  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba 11:19
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