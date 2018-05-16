SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Seren Serengil'in eski sevgilisi Özay Bakır ile nişanlısı Yaşar İpek mahkemelik oldu. Bakır, paylaştığı bir videoda Serengil'in görünmesi nedeniyle İpek'in kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Seren Serengil'in eski sevgilisi Özay Bakır ile nişanlısı Yaşar İpek mahkemelik oldu. Bakır, paylaştığı bir videoda Serengil'in görünmesi nedeniyle İpek'in kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.
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