Burcu Kara, bir kozmetik markasının yeni yüz bakım ürününün tanıtımının ev sahipliği yaptı.

"RUHEN HAZIRIM"

Geçtiğimiz yıl oğlu Ali'yi kucağına alan oyuncu, "Ruhen ikinci çocuk için hazırım. Anne olduktan sonra çok başka sevdim, 3-4 bebek yapabilirim. Minikleri hep çok sevmiştim, ama insanın kendi evladı çok başkaymış" dedi.