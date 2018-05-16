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ikinci bebeğe hazır

Güzel oyuncu , ruhen için hazır olduğunu söyledi.

İkinci bebeğe hazır

, bir kozmetik markasının yeni yüz bakım ürününün tanıtımının ev sahipliği yaptı.

"RUHEN HAZIRIM"
Geçtiğimiz yıl oğlu Ali'yi kucağına alan oyuncu, "Ruhen için hazırım. Anne olduktan sonra çok başka sevdim, 3-4 bebek yapabilirim. Minikleri hep çok sevmiştim, ama insanın kendi evladı çok başkaymış" dedi.

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  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba 11:56
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