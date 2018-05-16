İsrail katliamına tepki

İsrail askerlerinin, ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasını protesto eden Filistinliler'e karşı uyguladığı katliama sanat dünyasından tepki yağdı.
'SİZİ ZEBANİLER BEKLİYOR'
Yıldız Tilbe İsrail'e çattı: "İslamiyet ölümsüzdür... Son yurdunuz cehennem. Korkaklar! Sizi zebaniler bekliyor."
'KATİLLERE HESAP SORULUR'
ENGİN Altan Düzyatan, Ece Erken, Sibel Can, Altay gibi ünlüler de İsrail'i protesto etti. Murat Kekilli, "Dayan Filistin! El Hakk'ın için. Cehennem, zalimler için", İsmail Hakkı ise "Allah'ım sen bize, bütün mazlumların intikamını almayı nasip eyle. Katillere hesap sorulacak" diye mesaj paylaştı.
'İNSANLIK AYIBI, KINIYORUZ'
Ebru Gündeş, Sibel Can gibi isimler "Kalbimiz Filistin'de" mesajı attı. Engin Altan Düzyatan ise "Filistin'de yaşananlar insanlık ayıbıdır, katliamdır. Şiddetle kınıyorum" dedi.
'SİZİ ZEBANİLER BEKLİYOR'
Yıldız Tilbe İsrail'e çattı: "İslamiyet ölümsüzdür... Son yurdunuz cehennem. Korkaklar! Sizi zebaniler bekliyor."
'KATİLLERE HESAP SORULUR'
ENGİN Altan Düzyatan, Ece Erken, Sibel Can, Altay gibi ünlüler de İsrail'i protesto etti. Murat Kekilli, "Dayan Filistin! El Hakk'ın için. Cehennem, zalimler için", İsmail Hakkı ise "Allah'ım sen bize, bütün mazlumların intikamını almayı nasip eyle. Katillere hesap sorulacak" diye mesaj paylaştı.
'İNSANLIK AYIBI, KINIYORUZ'
Ebru Gündeş, Sibel Can gibi isimler "Kalbimiz Filistin'de" mesajı attı. Engin Altan Düzyatan ise "Filistin'de yaşananlar insanlık ayıbıdır, katliamdır. Şiddetle kınıyorum" dedi.
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