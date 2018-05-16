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katliamına tepki

İsrail katliamına tepki
askerlerinin, ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasını eden liler'e karşı uyguladığı katliama sanat dünyasından tepki yağdı.

'SİZİ ZEBANİLER BEKLİYOR'
İsrail'e çattı: "İslamiyet ölümsüzdür... Son yurdunuz cehennem. Korkaklar! Sizi zebaniler bekliyor."

'KATİLLERE HESAP SORULUR'
, , , Altay gibi ünlüler de İsrail'i protesto etti. Murat Kekilli, "Dayan Filistin! El Hakk'ın için. Cehennem, zalimler için", İsmail Hakkı ise "Allah'ım sen bize, bütün mazlumların intikamını almayı nasip eyle. Katillere hesap sorulacak" diye mesaj paylaştı.

'İNSANLIK AYIBI, KINIYORUZ'
, Sibel Can gibi isimler "Kalbimiz Filistin'de" mesajı attı. Engin Altan Düzyatan ise "Filistin'de yaşananlar insanlık ayıbıdır, katliamdır. Şiddetle kınıyorum" dedi.
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  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba 04:27
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