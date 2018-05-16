Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Hacı Sabancı ile aşkı tam gaz süren Nazlı Kayı, masallardaki prenseslere özendi. Sosyetik güzel, önceki akşam gittiği bir mekanda kurbağa heykelini öperek aşkına poz verdi. Kayı'nın bu karesine de "Nazlı, senin kurbağayı öpmene gerek yok, zaten prensi kaptın" yorumu yağdı.
Kurbağa prense öpücük
Etiketler: hacı sabancı , Nazlı Kayı
- 16 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.