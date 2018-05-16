Kurbağa prense öpücük

Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Hacı Sabancı ile aşkı tam gaz süren Nazlı Kayı, masallardaki prenseslere özendi. Sosyetik güzel, önceki akşam gittiği bir mekanda kurbağa heykelini öperek aşkına poz verdi. Kayı'nın bu karesine de "Nazlı, senin kurbağayı öpmene gerek yok, zaten prensi kaptın" yorumu yağdı.