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Derin dostluk

Sekiz yıl önce evliliğin eşiğinden dönen ile , dost kalmayı başardı. Sosyetik güzel, geçtiğimiz gün Alaçatı’ya giderek burada siyle bir araya geldi...

Derin dostluk

Sosyetik Derin Mermerci'den magazin dünyasının kanlı bıçaklı ayrılan çiftlerine medeniyet dersi… Mermerci, 2 yıl büyük aşk yaşadığı Tolga Egemen'le 2010 yılında evliliğin eşiğinden dönmüştü. 2013 yılında hayatını televizyoncu Cem Aydın'la birleştiren sosyetik güzel, eski aşkı Egemen'le de dost kaldı. 2 yıl önce 'da buluşan eski aşıklar, önceki gün de Alaçatı'da bir araya geldi. Mermerci, eşi iş seyahati için ABD'ye gidince kendisi de soluğu Çeşme'de aldı.

SONRASI İSTANBUL'U TERK ETTİ
Dostlarıyla Alaçatı'da hafta sonu kaçamağı yapan sosyetik güzel, genç yaşında Garanti Bankası'nın Genel Müdür Yardımcısı olarak iş dünyasında dikkat çekerken her şeyi geride bırakıp Alaçatı'ya yerleşen eski aşkı Egemen'le de görüştü. siyle bir araya gelen Mermerci, 'in de yer aldığı fotoğrafları instagram'da paylaştı. Eski sevgilileri aynı karede gören Mermerci'nin takipçileri ise "Sizin bu 'derin dostluğunuzu' kolay kolay kimse başaramaz" diye yorum yapmaktan kendini alamadı. Bu arada Egemen'in o dönem İstanbul'u etmesinde Mermerci'nin düğüne kısa bir süre kala evlenmekten vazgeçmesinin ve ani ayrılığının etkili olduğu konuşulmuştu…

ESKİ AŞKLAR BULUŞTU
Mermerci ile Egemen, yıllar önce el ele yürüdükleri Alaçatı sokaklarında bu kez iki dost olarak gezdi. Ortak dostlarıyla keyifli bir hafta sonu geçiren ikili, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Eski aşıkların buluşması objektife böyle yansıdı.


37 yaşındaki sosyetik güzel, Tolga Egemen'in yanı sıra eski aşkı 'la da arkadaş kalmıştı…

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  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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