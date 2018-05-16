Derin dostluk

Sosyetik Derin Mermerci'den magazin dünyasının kanlı bıçaklı ayrılan çiftlerine medeniyet dersi… Mermerci, 2 yıl büyük aşk yaşadığı Tolga Egemen'le 2010 yılında evliliğin eşiğinden dönmüştü. 2013 yılında hayatını televizyoncu Cem Aydın'la birleştiren sosyetik güzel, eski aşkı Egemen'le de dost kaldı. 2 yıl önce İstanbul'da buluşan eski aşıklar, önceki gün de Alaçatı'da bir araya geldi. Mermerci, eşi Cem Aydın iş seyahati için ABD'ye gidince kendisi de soluğu Çeşme'de aldı.



AYRILIK SONRASI İSTANBUL'U TERK ETTİ

Dostlarıyla Alaçatı'da hafta sonu kaçamağı yapan sosyetik güzel, genç yaşında Garanti Bankası'nın Genel Müdür Yardımcısı olarak iş dünyasında dikkat çekerken her şeyi geride bırakıp Alaçatı'ya yerleşen eski aşkı Egemen'le de görüştü. Eski sevgilisiyle bir araya gelen Mermerci, Tolga Egemen'in de yer aldığı fotoğrafları instagram'da paylaştı. Eski sevgilileri aynı karede gören Mermerci'nin takipçileri ise "Sizin bu 'derin dostluğunuzu' kolay kolay kimse başaramaz" diye yorum yapmaktan kendini alamadı. Bu arada Egemen'in o dönem İstanbul'u terk etmesinde Mermerci'nin düğüne kısa bir süre kala evlenmekten vazgeçmesinin ve ani ayrılığının etkili olduğu konuşulmuştu…





ESKİ AŞKLAR BULUŞTU

Mermerci ile Egemen, yıllar önce el ele yürüdükleri Alaçatı sokaklarında bu kez iki dost olarak gezdi. Ortak dostlarıyla keyifli bir hafta sonu geçiren ikili, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Eski aşıkların buluşması objektife böyle yansıdı.





37 yaşındaki sosyetik güzel, Tolga Egemen'in yanı sıra eski aşkı Cem Uzan'la da arkadaş kalmıştı…