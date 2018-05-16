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'nin yeni aşkı

2016 yılında ünlü aktör ile boşanan güzel oyuncu , İngiliz şarkıcı ve aktör ile aşk yaşamaya başladı.



42 yaşında olmasına rağmen fiziği ve güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken , 6 çocuğunun babası 'i unutarak yeni bir aşka yelken açtı.

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  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba 12:26
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