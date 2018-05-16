42 yaşında olmasına rağmen fiziği ve güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Angelina Jolie, 6 çocuğunun babası Brad Pitt'i unutarak yeni bir aşka yelken açtı.
Angelina Jolie'nin yeni aşkı
2016 yılında ünlü aktör Brad Pitt ile boşanan güzel oyuncu Angelina Jolie, İngiliz şarkıcı ve aktör Ed Skrein ile aşk yaşamaya başladı.
Etiketler: Angelina Jolie , brad pitt , Ed Skrein
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