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Bu 9 milyon

Bu saat 9 milyon
Yaklaşık 150 milyon dolarlık servetiyle müzik sektörünün en çok kazanan isimlerinden olan Pharrell Williams, lere olan tutkusunu yine konuşturdu.



45 yaşındaki ABD'li rapçi, koleksiyonuna Richard Mille marka yeni bir saat ekledi. Ünlü müzisyenin, dünyada sadece 10 adet üretilen saatinin fiyatı ise 2 milyon dolar yani yaklaşık 9 milyon lira!

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  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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