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Üç nesil kutlama

Üç nesil kutlama
Sosyal medyayı az kullanan Beren Saat, Anneler Günü için kuralını bozdu. Güzel oyuncu, annesi Ayla Saat ve anneannesi Habibe Dikmen'le böyle paylaşım yaptı.
Annesi ve anneannesi için İngilizce 'anne' yazılı pasta yaptıran ünlü oyuncunun, üç kuşağın bir arada olduğu bu renkli karesi kısa sürede binlerce beğeni aldı...
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