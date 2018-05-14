;
Yol Durumu
  1. Yasak aşkı için ‘ekonomi’ yaptı

Çağla Şıkel: Anne olmak istiyorum, baba adayı yok

Emre Altuğ'dan ayrıldıktan sonra hayatına kimseyi sokmayan Çağla Şıkel, "Yeniden çocuk sahibi olmak istiyorum ama baba adayı yok" dedi.



Mesleki başarılarının yanı sıra annelik konusunda hemcinslerinin örnek aldığı isimler arasında yer alan; podyumların aranılan ismi Çağla Şıkel, yazar Ayşe Arman, oyuncu ve şarkıcı bir araya geldi.
Etiketler: , , ,
  • 14 Mayıs 2018, Pazartesi 00:07
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar