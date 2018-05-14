Mesleki başarılarının yanı sıra annelik konusunda hemcinslerinin örnek aldığı isimler arasında yer alan; podyumların aranılan ismi Çağla Şıkel, yazar Ayşe Arman, oyuncu Nilgün Belgün ve şarkıcı Nükhet Duru bir araya geldi.
Çağla Şıkel: Anne olmak istiyorum, baba adayı yok
Emre Altuğ'dan ayrıldıktan sonra hayatına kimseyi sokmayan Çağla Şıkel, "Yeniden çocuk sahibi olmak istiyorum ama baba adayı yok" dedi.
Mesleki başarılarının yanı sıra annelik konusunda hemcinslerinin örnek aldığı isimler arasında yer alan; podyumların aranılan ismi Çağla Şıkel, yazar Ayşe Arman, oyuncu Nilgün Belgün ve şarkıcı Nükhet Duru bir araya geldi.
Etiketler: Çağla Şikel , emir altuğ , nükhet duru , Nilgün Belgün
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