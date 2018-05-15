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Abazi sorularıyla eşini köşeye sıkıştırdı

, eşi ’la Arnavutluk’ta bir programa katıldı. Abazi, yayın sırasında eşine özel sorular sordu. Tolgahan Sayışman, ekran önünde ter döktü.

Tolgahan Sayışman köşeye sıkıştı

Oyuncu , geçtiğimiz günlerde eşi 'nin Arnavutluk'ta konuk olduğu bir programa katıldı.

Sayışman'ı, Türkçe "Merhaba usta" diye selamlayan sunucu; ünlü oyuncunun dizilerde göründüğünden daha yakışıklı olduğunu söyledi. Sayışman'la bir yıl önce Los Angeles'ta evlenen Abazi, programda özel sorular sorarak eşini köşeye sıkıştırdı.

Sayışman; eşinin "Bugüne kadar hiç beni annene şikayet ettin mi?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Etmedim, annem seni o kadar çok seviyor ki, bir şey söylesem ağzımı kapatırdı." Abazi'nin "Bana hiç yalan söyledin mi?" sorusu karşısında biraz düşünen Sayışman, bu haliyle stüdyodaki herkesi kahkahaya boğdu.

Sayışman bu durumu şöyle açıkladı: "Ufak tefek bir şeyler söyledim mi diye düşünüyorum... Ama hayır, sana karşı hep dürüst oldum." Sayışman, programda Arnavutça da konuşarak şaşırttı.

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  • 15 Mayıs 2018, Salı 09:03
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