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Pilot Yasmin

Pilot Yasmin
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, önceki akşam Zorlu 'de objektiflere yansıdı. Arkadaşlarıyla buluşan genç kız, tatil planını okuluna göre ayarladığını söyledi. Tarzıyla dikkat çeken Yasmin, pilot ceketiyle de tüm bakışları yine üzerinde toplamayı başardı.
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