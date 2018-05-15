Pilot Yasmin

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önceki
akşam Zorlu AVM
'de
objektiflere
yansıdı.
Arkadaşlarıyla
buluşan
genç kız, tatil planını okuluna göre
ayarladığını
söyledi. Tarzıyla
dikkat çeken
Yasmin, pilot ceketiyle
de
tüm bakışları
yine üzerinde
toplamayı
başardı.
kalan karakter 1000
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