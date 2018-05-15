Fransız kalmadık

Her yıl Fransa'da düzenlenen ve bu yıl 71.'si gerçekleştirilen Cannes Film Festivali'nde Türkler de ilgi odağı oldu. Tüm dünyada göğsümüzü kabartan Nuri Bilge Ceylan'ın 'Ahlat Ağacı' filmiyle Altın Palmiye'ye aday olduğu festivalde geçtiğimiz gün de Serenay Sarıkaya büyük ilgi görmüştü. Magnum'un davetlisi olarak gittiği Cannes'da süper model Bella Hadid'le bir araya gelen Sarıkaya'nın yanı sıra genç oyuncu Metin Akdülger de gururumuz oldu.
GURURUMUZ OLDULAR
Hayali bir karakteri canlandırdığı 'Belirli Bir Bakış' adlı film kapsamında festivale katılan Akdülger, geçtiğimiz gün kırmızı halıda yürüyen ilk Türk olmayı başardı. İmza attığı tasarımlarıyla bugüne kadar birçok dünyaca ünlü yıldızı giydiren Nedret Taciroğlu da 71. Cannes Film Festivali'ne adını yazdırdı. Dünyaca ünlü Hint yıldız Kangana Ranaut'un kırmızı halıdaki şıklığına imza atan Taciroğlu, bu yılki festivalde adı geçen Türkler'den biri oldu. Meryem Uzerli de özel davetli olarak gittiği Cannes'de ilgi odağı olmayı başardı.
48'LİK LOLİTA
İngiliz top model Naomi Campbell, önceki akşam yardım için podyumdaydı. 48 yaşında olmasına rağmen formu ve enerjisinden hiçbir şey kaybetmediği görülen İngiliz model, son dönemin en gözde mankenlerinden Bella Hadid ve Natalia Vodianova ile aynı podyumdaydı. 22 yaşındaki Hadid ile 36 yaşındaki Vodianova, "Naomi ile aynı podyumu paylaşmak bizim için gurur" dedi.
Hintli yıldız Kangana Ranaut, Cannes'daki kırmızı halı törerinde Nedret Taciroğlu imzalı kıyafet giydi.
Moda ikonu ve senarist Nur Türkşen ile oyuncu ve sunucu eşi Hakan Türkşen de kırmızı halıdaydı.
Bir süredir Cannes'da olan Meryem Uzerli, önceki akşamki davette sergilediği şıklığıyla dikkat çekti.
'My Favorite Fabric' filminin başrol oyuncusu Metin Akdülger, bu yıl kırmızı halıda yürüyen ilk Türk olmuştu...
GURURUMUZ OLDULAR
Hayali bir karakteri canlandırdığı 'Belirli Bir Bakış' adlı film kapsamında festivale katılan Akdülger, geçtiğimiz gün kırmızı halıda yürüyen ilk Türk olmayı başardı. İmza attığı tasarımlarıyla bugüne kadar birçok dünyaca ünlü yıldızı giydiren Nedret Taciroğlu da 71. Cannes Film Festivali'ne adını yazdırdı. Dünyaca ünlü Hint yıldız Kangana Ranaut'un kırmızı halıdaki şıklığına imza atan Taciroğlu, bu yılki festivalde adı geçen Türkler'den biri oldu. Meryem Uzerli de özel davetli olarak gittiği Cannes'de ilgi odağı olmayı başardı.
48'LİK LOLİTA
İngiliz top model Naomi Campbell, önceki akşam yardım için podyumdaydı. 48 yaşında olmasına rağmen formu ve enerjisinden hiçbir şey kaybetmediği görülen İngiliz model, son dönemin en gözde mankenlerinden Bella Hadid ve Natalia Vodianova ile aynı podyumdaydı. 22 yaşındaki Hadid ile 36 yaşındaki Vodianova, "Naomi ile aynı podyumu paylaşmak bizim için gurur" dedi.
Hintli yıldız Kangana Ranaut, Cannes'daki kırmızı halı törerinde Nedret Taciroğlu imzalı kıyafet giydi.
Moda ikonu ve senarist Nur Türkşen ile oyuncu ve sunucu eşi Hakan Türkşen de kırmızı halıdaydı.
Bir süredir Cannes'da olan Meryem Uzerli, önceki akşamki davette sergilediği şıklığıyla dikkat çekti.
'My Favorite Fabric' filminin başrol oyuncusu Metin Akdülger, bu yıl kırmızı halıda yürüyen ilk Türk olmuştu...
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